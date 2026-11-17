Мадяр назвав підрозділи, які долучилися до операції проти Кримського мосту

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий за позивним Мадяр, прокоментував удари по Керченському мосту та повідомив про участь українських військових підрозділів у спільній операції. Він заявив, що атака матиме наслідки для транспортного сполучення Росії з тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву командувача СБС.

Бровді розпочав своє повідомлення словами «Москва ляже через Крим», після чого висловився про пошкодження переправи, яку російська влада тривалий час представляла як один із символів зв'язку окупованого півострова з РФ.

«Сакральний міст втомився, час гумових човнів», – написав командувач СБС.

Він також пов'язав атаку з майбутніми міжнародними переговорами за участю російського керівництва.

«Тхне історичним соромом імперії: хук цареві «по-царськи» напередодні важливих геополітичних маневрів», – зазначив Бровді.

Окремо командувач натякнув на подальші труднощі для росіян, які користуються сухопутними маршрутами до тимчасово окупованого Криму. «Мандри ж суходолом у «родную гавань» відтепер заграють новою палітрою. Гарантуємо», – заявив Мадяр.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці масштабної операції Сил оборони проти Кримського мосту. За словами глави держави, операція тривала кілька тижнів і складалася із семи етапів. Її розробку та координацію здійснювала Служба безпеки України спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Під час фінального удару українські військові застосували безпілотники «Паляниця», ракети «Нептун», дрони «Рута» та FP-5 «Фламінго».