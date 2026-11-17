Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці масштабної операції Сил оборони проти Кримського мосту, яка тривала кілька тижнів і складалася із семи етапів. Під час фінального удару українські військові застосували безпілотники «Паляниця», ракети «Нептун», дрони «Рута» та FP-5 «Фламінго». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

За словами Зеленського, операцію розробила та координувала Служба безпеки України спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Її підготовка та реалізація тривали кілька тижнів, протягом яких українські військові поступово виконували визначені завдання.

«Це результат вже сьомого етапу операції, яка реалізовувалась кілька тижнів, була розроблена та координувалась Службою безпеки спільно з Генеральним штабом ЗСУ», – повідомив президент.

Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Зеленський зазначив, що в операції були задіяні різні види українського озброєння: Dovbush, «Вендета», Da Vinci, «Січень», MICH 2000, «Рута», «Паляниця», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламінго» та Р-360 «Нептун».

За словами глави держави, на фінальному етапі безпілотники «Паляниця» уразили автомобільну частину Кримського мосту. Водночас по залізничній частині завдали ударів ракети «Нептун», дрони «Рута» та FP-5 «Фламінго».

Окремо Зеленський відзначив застосування «Фламінго», за допомогою яких українські військові здійснили кероване ураження цілі.

«За допомогою «Фламінго» наші воїни здійснили кероване ураження – і зв'язок спрацював на відмінно до останніх секунд», – наголосив президент.

Глава держави назвав операцію безпрецедентною відповіддю на російські удари по українській інфраструктурі. Він подякував СБУ, Генштабу, Міністерству оборони, Головнокомандувачу ЗСУ, усім залученим підрозділам та виробникам українського озброєння.

«Ми неодноразово пропонували Росії деескалаційні кроки і на всі пропозиції чули тільки гучні відмови. Росія щодня завдає ударів по нашій інфраструктурі, зокрема і по мостах, в Запоріжжі, Дніпрі, Києві, в Одеській області», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна продовжить відновлювати власну інфраструктуру та відповідати на російські атаки.

«Український потенціал захисту є і буде високим, і ми ніколи не залишимо без відповіді терор проти наших міст і людей», – заявив він.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про появу інформації щодо падіння автомобільної арки Кримського мосту у воду після нічної атаки 17 листопада. Відповідні повідомлення поширювали OSINT-спільноти, однак незалежного підтвердження масштабів руйнувань на той момент не було.

Також «Главком» писав про зупинення автомобільного та залізничного руху Кримським мостом. Міністерство транспорту Росії повідомило, що після повторної атаки фахівці оцінюють завдані пошкодження.

Крім того, «Главком» пояснював, чим небезпечне пошкодження аркових конструкцій Кримського мосту. Аркові прольоти завдовжки 227 м забезпечують прохід суден через Керченську протоку, а їхнє серйозне пошкодження може потребувати складних відновлювальних робіт.