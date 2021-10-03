На Буковині контрабандисти, втікаючи від прикордонників, спричинили ДТП. Їх затримували з пострілами

Контрабандистам вдалося втекти

Прикордонники неподалік кордону з Румунією виявили позашляховик Mitsubishi Pajero та осіб, які вивантажували пакунки з нього. Помітивши правоохоронців, контрабандисти покидали частину пакунків з сигаретами та на автомобілі вдались до втечі, повідомляє Держприкордонслужба.

Інцидент трапився учора, 2 жовтня.

Як йдеться на сайті Держприкордонслужби, контрабандисти на позашляховику, здійснили зіткнення зі службовим автомобілем охоронців кордону Ford. Внаслідок цього прикордонник, водій службового авто, отримав травму.

«До переслідування та затримання порушників долучилися військовослужбовці Нацгвардії та прикордонники оперативно-розшукового підрозділу. Для зупинки транспортного засобу правоохоронці використали зброю», - зазначили у пресслужбі прикордонників.

Автівку правопорушників вдалося затримати, проте невідомі особи втекли. Позашляховик Mitsubishi іноземної реєстрації та 22 пакунки сигарет доставили до прикордонного підрозділу.

За цим фактом повідомили компетентні правоохоронні органи. Тривають заходи з пошуку осіб, причетних до вказаної події.

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