Вертоліт, погоня і стрілянина. Європейські прикордонники показали епічне затримання контрабандистів

Катер під час спроби втечі здійснив кілька небезпечних поворотів, і всі троє людей на борту впали в море

Прикордонне агентство ЄС Frontex показало операцію із затримання на морі катера, в якому перебували підозрювані у контрабанді наркотиків. Відео опубліковане у Twitter агентства.

«Кілька днів тому вертоліт Цивільної гвардії, який співфінансується Frontex в рамках нашої операції в Іспанії, допоміг виявити швидкісний катер, підозрюваний у контрабанді наркотиків», – йдеться у повідомленні.

The speedboat made several dangerous turns and all three people onboard fell into the sea. They remained in danger as the speedboat continued to circle them. @guardiacivil officers had to shoot the engine of their speedboat before pulling all three suspects out of the water pic.twitter.com/MecBGS0jxA — Frontex (@Frontex) June 11, 2021





Як видно на відео, катер під час спроби втечі здійснив кілька небезпечних поворотів, і всі троє людей на борту впали в море.

Вони залишалися в небезпеці, оскільки двигун катера не вимкнувся і човен продовжував кружляти навколо зловмисників.

«Перш ніж витягнути всіх трьох підозрюваних з води, офіцерам Цивільної гвардії довелося вистрілити у двигун катера», – розповіли у Frontex.

Додамо, що на українській митниці вважають, що головною проблемою у проведенні реформи митної служби на сьогодні є медіа-війни, які ведуть проти відомства контрабандисти.

Раніше слідчі Державного бюро розслідувань викрили масштабні зловживання службовими особами Волинської митниці Державної митної служби України. Під час обшуку у начальника одного з митних постів вилучили 704,3 тис.доларів США.