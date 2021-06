Вертоліт, погоня і стрілянина. Європейські прикордонники показали епічне затримання контрабандистів

Прикордонне агентство ЄС Frontex показало операцію із затримання на морі катера, в якому перебували підозрювані у контрабанді наркотиків. Відео опубліковане у Twitter агентства.

«Кілька днів тому вертоліт Цивільної гвардії, який співфінансується Frontex в рамках нашої операції в Іспанії, допоміг виявити швидкісний катер, підозрюваний у контрабанді наркотиків», – йдеться у повідомленні.

The speedboat made several dangerous turns and all three people onboard fell into the sea. They remained in danger as the speedboat continued to circle them. @guardiacivil officers had to shoot the engine of their speedboat before pulling all three suspects out of the water pic.twitter.com/MecBGS0jxA