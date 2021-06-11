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    Вертоліт, погоня і стрілянина. Європейські прикордонники показали епічне затримання контрабандистів

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    Агентство ЄС Frontex затримало підозрюваних наркоділків у морі&nbsp; - Вертоліт, погоня і стрілянина. Європейські прикордонники показали епічне затримання контрабандистів
    Агентство ЄС Frontex затримало підозрюваних наркоділків у морі 
    Фото: Frontex

    Катер під час спроби втечі здійснив кілька небезпечних поворотів, і всі троє людей на борту впали в море

    Прикордонне агентство ЄС Frontex показало операцію із затримання на морі катера, в якому перебували підозрювані у контрабанді наркотиків. Відео опубліковане у Twitter агентства.

    «Кілька днів тому вертоліт Цивільної гвардії, який співфінансується Frontex в рамках нашої операції в Іспанії, допоміг виявити швидкісний катер, підозрюваний у контрабанді наркотиків», – йдеться у повідомленні.


    Як видно на відео, катер під час спроби втечі здійснив кілька небезпечних поворотів, і всі троє людей на борту впали в море.

    Вони залишалися в небезпеці, оскільки двигун катера не вимкнувся і човен продовжував кружляти навколо зловмисників.

    «Перш ніж витягнути всіх трьох підозрюваних з води, офіцерам Цивільної гвардії довелося вистрілити у двигун катера», – розповіли у Frontex.

    Додамо, що на українській митниці вважають, що головною проблемою у проведенні реформи митної служби на сьогодні є медіа-війни, які ведуть проти відомства контрабандисти.

    Раніше слідчі Державного бюро розслідувань викрили масштабні зловживання службовими особами Волинської митниці Державної митної служби України. Під час обшуку у начальника одного з митних постів вилучили 704,3 тис.доларів США.

    Теги: прикордонники ЄС вертоліт наркотики стрілянина море
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    Вертоліт, погоня і стрілянина. Європейські прикордонники показали епічне затримання контрабандистів