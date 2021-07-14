На Чернігівщині у ставку потонули двоє дітей

Хлопці без дозволу батьків вирушили до місцевої водойми покупатися

У Чернігівській області під час купання у ставку потонули двоє братів, хлопчикам було 10 та 14 років. Про це повідомляє ДСНС.

«13 липня о 16:20 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Чернігівській області від чергового Національної поліції надійшло повідомлення, що поблизу с. Слобідка Менської територіальної громади Корюківського району у штучній водоймі потонули два брати - 10-річний Максим та 14-річний Олексій», - ідеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, хлопці без дозволу батьків вирушили до місцевої водойми покупатися. Коли виявилося, що дітей тривалий час немає вдома, батько пішов на пошуки та виявив їхні речі на березі ставка.

«До приїзду рятувальників тіла дітей на берег дістали співробітники Національної поліції. На жаль, врятувати їх життя вже було запізно», - інформує ДСНС.

За фактом загибелі дітей проводиться розслідування.

Як повідомлялося, 11 липня на водоймах України загинули 32 особи, з них – п'ятеро дітей. При цьому за тиждень зафіксовано 94 смерті на воді (12 дітей), з початку місяця – 124 смерті (16 дітей), а з початку року – 665 осіб потонули, з них – 70 дітей.