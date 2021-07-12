«Жахливий рекорд». За добу в Україні потонуло понад 30 людей

Рятувальники просять українців не брати з собою на пікніки дітей, якщо пікнік буде з алкоголем і біля водойми

Протягом минулої доби на водоймах України загинули 32 людини. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Жахливий» рекорд»: за добу в Україні потонули 32 людини, з них – п'ятеро дітей», – йдеться в повідомленні.

При цьому за тиждень зафіксовано 94 смерті на воді (12 дітей), з початку місяця – 124 смерті (16 дітей), а з початку року – 665 осіб потонули, з них – 70 дітей.

«Ця страшна статистика щодня зростає. І попереду ще – половина літа. Якщо вам, шановні відпочивальники, не шкода свого життя, то пошкодуйте хоча б життя своїх дітей. Не беріть їх з собою на «пікніки» з алкоголем», – закликають в ДСНС.

Нагадаємо, що в червні на водоймах загинув 201 українець, в тому числі 35 дітей.

Сьогодні зранку рятувальники витягли чоловіка з річки під мостом Метро. Він живий, але отримав переохолодження.

5 липня в озері №3 в парку Партизанської слави в Дарницькому районі столиці потонула людина.

Нещодавно поблизу моста Патона в Києві чоловік випав із екскурсійного теплохода у воду. Це побачили співробітники річкової поліції і врятували чоловіка.