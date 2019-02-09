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    Події в Україні

    На Дніпропетровщині у пожежі загинуло три людини

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    Загалом у вогні було знищено майно та пошкоджено конструкцію будинку площею&nbsp;25 квадратних метрів - На Дніпропетровщині у пожежі загинуло три людини
    Загалом у вогні було знищено майно та пошкоджено конструкцію будинку площею 25 квадратних метрів

    Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла трьох загиблих: чоловіка 1971 року народження, чоловіка 1965 року народження та жінки 1968 року народження

    У Дніпропетровській області у приватному житловому будинку міста Покров сталася пожежа, що привела до загибелі трьох людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників 8 лютого о 18:39.

    «За вказаною адресою було відправлено чергові відділення пожежно-рятувальної частини. Пожежники встановили, що займання почалось всередині будинку. Загалом у вогні було знищено майно та пошкоджено конструкцію будинку площею 25 квадратних метрів. Пожежа була ліквідована о 19:30», - інформують у ДСНС.

    Рятувальники повідомили, що під час гасіння пожежі всередині будинку виявили тіла трьох загиблих: чоловіка 1971 року народження, чоловіка 1965 року народження та жінки 1968 року народження.

    Наразі правоохоронні органи встановлюють причини пожежі. До ліквідації було залучено 6 осіб особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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