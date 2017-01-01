  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    На Дніпропетровщині вибухнула автоцистерна з газом

    Через вибух виникла пожежа, яка розповсюдилася на дві будівлі
    У Дніпропетровській області у м. Новомосковськ стався хлопок в автоцистерні з газом. Про це інформує прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій України. За його даними, внаслідок хлопка стався розліт 3-х балонів та виникла пожежа, яка розповсюдилася на дві окремі поряд розташовані будівлі. Повідомлення про подію надійшло 31 грудня о
    • Сьогодні, 14:32
    • Розсилка

    Через вибух виникла пожежа, яка розповсюдилася на дві будівлі

    У Дніпропетровській області у м. Новомосковськ стався хлопок в автоцистерні з газом. Про це інформує прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

    За його даними, внаслідок хлопка стався розліт 3-х балонів та виникла пожежа, яка розповсюдилася на дві окремі поряд розташовані будівлі.

    Повідомлення про подію надійшло 31 грудня о 09:00.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Дніпропетровщині вибухнула автоцистерна з газом
    На Дніпропетровщині вибухнула автоцистерна з газом

    Інцидент стався на відкритій території одного із приватних підприємств. Пожежу було локалізовано о 10:20, ліквідовано о 11:30. До ліквідації пожежі залучалося 26 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

    Читайте також
    пожежа вибух газ Дніпропетровщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ