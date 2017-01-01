На Дніпропетровщині вибухнула автоцистерна з газом

Через вибух виникла пожежа, яка розповсюдилася на дві будівлі

У Дніпропетровській області у м. Новомосковськ стався хлопок в автоцистерні з газом. Про це інформує прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій України. За його даними, внаслідок хлопка стався розліт 3-х балонів та виникла пожежа, яка розповсюдилася на дві окремі поряд розташовані будівлі. Повідомлення про подію надійшло 31 грудня о



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Через вибух виникла пожежа, яка розповсюдилася на дві будівлі

У Дніпропетровській області у м. Новомосковськ стався хлопок в автоцистерні з газом. Про це інформує прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

За його даними, внаслідок хлопка стався розліт 3-х балонів та виникла пожежа, яка розповсюдилася на дві окремі поряд розташовані будівлі.

Повідомлення про подію надійшло 31 грудня о 09:00.

Інцидент стався на відкритій території одного із приватних підприємств. Пожежу було локалізовано о 10:20, ліквідовано о 11:30. До ліквідації пожежі залучалося 26 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.