На Донбасі боєць ЗСУ підірвався на протипіхотній осколковій міні
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку
Війцю оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу
Неподалік населеного пункту Луганське внаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні натяжної дії отримав поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Північ».
«Сьогодні, 27 лютого, неподалік населеного пункту Луганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», внаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) отримав поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил»,- йдеться в повідомленні.
Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 лютого, збройні формування Російської Федерації чотирнадцять разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил, в тому числі – із забороненого озброєння.
Як повідомлялося, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ впродовж доби, 26 лютого, зафіксувала на Донбасі 25 порушень режиму припинення вогню.