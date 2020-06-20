На Донбасі двоє українських військових підірвалися на міні



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На Донбасі двоє українських військових підірвалися на міні

За даними розвідки, 19 червня українські воїни знищили двох та поранили щонайменше трьох окупантів

19 червня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Кримського противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

По українських захисниках, які виконують завдання біля населеного пункту Шуми, ворог випустив 8 мін із мінометів калібру 82 мм. Згодом загарбники неодноразово здійснили обстріли наших воїнів поблизу населеного пункту Оріхове, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Наших оборонців на підступах до Хутора Вільний ворог двічі обстрілював з мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Окрім цього, агресор застосував біля цього населеного пункту різних систем гранатомети і великокаліберні кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Славного противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Під час проведення інженерної дорозвідки поблизу населеного пункту Новотошківське, в результаті розриву міни, отримали поранення двоє військовослужбовців Об’єднаних сил. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

За даними розвідки, 19 червня українські воїни знищили двох та поранили щонайменше трьох окупантів.

Від початку поточної доби, 20 червня, російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» поблизу Авдіївки відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.