На Донбасі розмінували території біля дитсадків та школи



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Рятувальники допомагають обстежувати і місцеві водогони

Від вибухонебезпечних предметів звільнили території, що прилеглі до дитячого садка №1 у Станиці Луганській та до школи №7 у селищі Золоте-4 на Луганщині

На Донбасі тривають ремонтно-відновлювальні роботи на критичних об’єктах цивільної інфраструктури. Крім того, рятувальники звільнили від вибухонебезпечних предметів території, що прилеглі до дитячого садка №1 у Станиці Луганській та до школи №7 у селищі Золоте-4 на Луганщині. Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

Як зазначається, у Донецькій області подібні заходили проводилися у селищі Гранітному, де піротехніки ДСНС України обстежили територію навколо дитячого садка.

Також протягом 5 лютого спеціалісти комунального підприємства «Попаснянський райводоканал» провели огляд технічного водогону «Насосна станція Світличанська другого підйому – місто Кадіївка» (до лінії розмежування) в районі між селищем Ніжне-1 і Новотошківське Луганської області.

В Авдіївці здійснювалися планові роботи на Донецькій фільтрувальній станції, а також забезпечувався безпечний проїзд працівників робочої зміни до ДФС і зворотно.

Як повідомлялося, бойовики знову порушили лінії відведення важкого озброєння.