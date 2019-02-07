  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Донбасі розмінували території біля дитсадків та школи

    • Розсилка
    Рятувальники допомагають обстежувати і місцеві водогони - На Донбасі розмінували території біля дитсадків та школи
    Рятувальники допомагають обстежувати і місцеві водогони

    Від вибухонебезпечних предметів звільнили території, що прилеглі до дитячого садка №1 у Станиці Луганській та до школи №7 у селищі Золоте-4 на Луганщині

    На Донбасі тривають ремонтно-відновлювальні роботи на критичних об’єктах цивільної інфраструктури. Крім того, рятувальники звільнили від вибухонебезпечних предметів території, що прилеглі до дитячого садка №1 у Станиці Луганській та до школи №7 у селищі Золоте-4 на Луганщині. Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

    Як зазначається, у Донецькій області подібні заходили проводилися у селищі Гранітному, де піротехніки ДСНС України обстежили територію навколо дитячого садка.

    Також протягом 5 лютого спеціалісти комунального підприємства «Попаснянський райводоканал» провели огляд технічного водогону «Насосна станція Світличанська другого підйому – місто Кадіївка» (до лінії розмежування) в районі між селищем Ніжне-1 і Новотошківське Луганської області.

    В Авдіївці здійснювалися планові роботи на Донецькій фільтрувальній станції, а також забезпечувався безпечний проїзд працівників робочої зміни до ДФС і зворотно.

    Як повідомлялося, бойовики знову порушили лінії відведення важкого озброєння.

    Читайте також
    вибух ДФС ДСНС рятувальники місто озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ