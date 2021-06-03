На Донбасі за добу не зафіксували порушень режиму «тиші»

На сході України за добу не зафіксували порушень режиму «тиші»

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил не було зафіксовано порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба Об'єднаних сил у Фейсбуці.

«Протягом минулої доби, 2 червня та станом на 7 годину ранку 3 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ОБСЄ зафіксували майже сотню порушень на Донбасі за добу. Там гриміли вибухи і були чутні постріли в районі Золотого та Широкиного.

СММ ОБСЄ зафіксувала у період з вечора 28-го до вечора 30-го травня 97 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 11 - на Луганщині.