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    На Донбасі за добу не зафіксували порушень режиму «тиші»

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    На сході України за добу не зафіксували порушень режиму &laquo;тиші&raquo; - На Донбасі за добу не зафіксували порушень режиму «тиші»
    На сході України за добу не зафіксували порушень режиму «тиші»
    Фото з відкритих джерел

    Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил

    Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил не було зафіксовано порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба Об'єднаних сил у Фейсбуці.

    «Протягом минулої доби, 2 червня та станом на 7 годину ранку 3 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, в ОБСЄ зафіксували майже сотню порушень на Донбасі за добу. Там гриміли вибухи і були чутні постріли в районі Золотого та Широкиного.

    СММ ОБСЄ зафіксувала у період з вечора 28-го до вечора 30-го травня 97 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 11 - на Луганщині.

    Теги: ОБСЄ
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    На Донбасі за добу не зафіксували порушень режиму «тиші»