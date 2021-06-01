На Донбасі місія ОБСЄ зафіксувала на вихідних 108 порушень «тиші»

Більшість порушень виявлено поблизу зруйнованого міжнародного аеропорту «Донецьк»

СММ ОБСЄ зафіксувала у період з вечора 28-го до вечора 30-го травня 97 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 11 - на Луганщині. Такі дані наводяться у щоденному звіті №124/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 31 травня.

«У період із вечора 28-го до вечора 30 травня в Донецькій області СММ зафіксувала 97 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 11 вибухів (1 розрив та 10 вибухів невизначеного походження)», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, більшість порушень виявлено поблизу зруйнованого міжнародного аеропорту «Донецьк» (8 км на північний захід від Донецька), у районах на північ від Широкиного (підконтрольне урядові, 100 км на південь від Донецька), а також на захід від Новолуганського (підконтрольне урядові, 53 км на північний схід від Донецька).

Спостерігачі нагадують, що за попередній звітний період на Донеччині зафіксовано 383 порушення.

У Луганській області за вихідні Місія зафіксувала 11 порушень режиму припинення вогню, у тому числі шість вибухів невизначеного походження.

Усі порушення сталися у районах на північ і південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

За попередній звітний період на Луганщині було зафіксовано 32 порушення (більшість - також на південний схід від ділянки розведення в районі Золотого).