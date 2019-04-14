На Донбасі загинув шахтар, ще двоє травмувались



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Працівники підприємства впали в зумпфову частину вентиляційного стволу

На одній з шахт Донецької області внаслідок інциденту під час виконання робіт постраждали двоє гірників, ще один загинув, отримавши тяжкі травми. Про це 14 квітня повідомила прес-служба місцевої прокуратури.

Наразі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України.

«Вранці 13 квітня під час виконання робіт з цементації купольної частини сполучення вентиляційного стволу і хідника чистки зумпфа при переміщенні полка перекриття вентиляційного стволу блоку, стався перекос, через який працівники підприємства впали в зумпфову частину вентиляційного стволу», — повідомляє прокуратура.

Внаслідок падіння 40-річний прохідник та 30-річний помічник начальника дільниці отримали тяжкі тілесні ушкодження, а 27-річний прохідник отримав тяжкі травми, через які загинув на місці.

На даний час досудове розслідування за даним фактом триває, встановлюються обставини події.

Нагадаємо, 24 березня на шахті у Львівській області стався обвал, внаслідок якого загинув гірник.