На Донбасі зменшиться кількість блокпостів
- Сьогодні, 03:28
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Перегляд формату роботи блокпостів спрямований на зменшення соціальної напруги
У Донецькій та Луганській областях змінять формат роботи системи блокпостів та зменшать їх кількість.
Про це заявив заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв.
Зміни у роботі контролю східних територій України відбудуться в рамках запровадженої напередодні операції Об’єднаних сил.
За словами Бушуєва, перегляд формату роботи блокпостів спрямований на зменшення соціальної напруги, що виникала у зв’язку з перевірками на стоп-контролях, «які фактично не виконують функцій, пов’язаних із забезпеченням оборони чи національної безпеки».
«Їхню кількість буде зменшено. А порядок пропуску на блокпостах буде відрегульований відповідно до рішення, які будуть прийняті командуванням операції Об’єднаних сил», - наголосив Бушуєв.
Нагадаємо, у квітні в Слов'янському районі Донецької області з’явився новий блокпост.