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    Події в Україні

    На Донбасі зменшиться кількість блокпостів

    Перегляд формату роботи блокпостів спрямований на зменшення соціальної напруги
    У Донецькій та Луганській областях змінять формат роботи системи блокпостів та зменшать їх кількість. Про це заявив заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв. Зміни у роботі контролю східних територій України відбудуться в рамках запровадженої напередодні операції Об’єднаних сил. За словами Бушуєва, перегляд формату роботи
    • Сьогодні, 03:28
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    Блокпост на Донбасі
    Блокпост на Донбасі

    Перегляд формату роботи блокпостів спрямований на зменшення соціальної напруги

    У Донецькій та Луганській областях змінять формат роботи системи блокпостів та зменшать їх кількість.

    Про це заявив заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв.

    Зміни у роботі контролю східних територій України відбудуться в рамках запровадженої напередодні операції Об’єднаних сил.

    За словами Бушуєва, перегляд формату роботи блокпостів спрямований на зменшення соціальної напруги, що виникала у зв’язку з перевірками на стоп-контролях, «які фактично не виконують функцій, пов’язаних із забезпеченням оборони чи національної безпеки».

    «Їхню кількість буде зменшено. А порядок пропуску на блокпостах буде відрегульований відповідно до рішення, які будуть прийняті командуванням операції Об’єднаних сил», - наголосив Бушуєв.

    Нагадаємо, у квітні в Слов'янському районі Донецької області з’явився новий блокпост.

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