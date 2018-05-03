На Донбасі зменшиться кількість блокпостів

Перегляд формату роботи блокпостів спрямований на зменшення соціальної напруги

У Донецькій та Луганській областях змінять формат роботи системи блокпостів та зменшать їх кількість. Про це заявив заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв. Зміни у роботі контролю східних територій України відбудуться в рамках запровадженої напередодні операції Об’єднаних сил. За словами Бушуєва, перегляд формату роботи



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Блокпост на Донбасі

Перегляд формату роботи блокпостів спрямований на зменшення соціальної напруги

У Донецькій та Луганській областях змінять формат роботи системи блокпостів та зменшать їх кількість.

Про це заявив заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв.

Зміни у роботі контролю східних територій України відбудуться в рамках запровадженої напередодні операції Об’єднаних сил.

За словами Бушуєва, перегляд формату роботи блокпостів спрямований на зменшення соціальної напруги, що виникала у зв’язку з перевірками на стоп-контролях, «які фактично не виконують функцій, пов’язаних із забезпеченням оборони чи національної безпеки».

«Їхню кількість буде зменшено. А порядок пропуску на блокпостах буде відрегульований відповідно до рішення, які будуть прийняті командуванням операції Об’єднаних сил», - наголосив Бушуєв.

Нагадаємо, у квітні в Слов'янському районі Донецької області з’явився новий блокпост.