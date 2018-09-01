На Донеччині бойовики перекрили пункти пропуску



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Бойовики відмовляють у виїзді на територію, підконтрольну українській владі

Російсько-окупаційні війська перекрили на виїзд з тимчасово окупованої території Донецької області на територію, підконтрольну українській владі. Про це поінформувала Державна прикордонна служба.

На КПВВ в межах Донецької області рух громадян відбувається тільки в напрямку тимчасово окупованої території, у зворотному напрямку відмічається відсутність руху осіб та транспортних засобів, пояснили там.

«Зі слів громадян, що прямували через лінію розмежування до тимчасово окупованої території України та повернулись на КПВВ, прикордонникам зі складу Об’єднаних сил, стало відомо, що російсько-окупаційні війська здійснюють вибірковий пропуск лише в напрямку ТОТУ та повністю відмовляють у виїзді на територію, підконтрольну українській владі», - йдеться у повідомленні.

Загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 40 тисяч осіб та 5,5 тисяч транспортних засобів.

Крім того, через «Новотроїцьке» в напрямку тимчасово окупованої території прослідувало 9 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Організації Об’єднаних Націй. Автівки перевозили більше 100 тонн вантажу, серед якого зимові та сімейні гігієнічні набори.

Відсьогодні всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення Операції об'єднаних сил розпочали контрольно-пропускні операції згідно з осіннім графіком роботи. Пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється з 7.00 до 18.30. Зміна часового режиму в першу чергу пов’язана з безпековою складовою.