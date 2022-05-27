На Донеччині рашисти за добу зруйнували 94 цивільних об’єкти (фото)

Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені

Російські війська за минулу добу, 26 травня, зруйнували 94 цивільних об’єкти. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Руйнувань зазнали 76 житлових будинків, школа, пожежна частина, база відпочинку, 13 підприємств. Поліція задокументувала наслідки ударів», – йдеться в повідомленні.

Під обстрілом ворога перебували населені пункти – Авдіївка, Соледар, Лиман, Святогірськ, Залізне, Бахмут, Мар’їнка, Райгородок, Хрестище, Зоря, Виїмка.

Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

В поліції додали, що російські війська били з реактивних систем залпового вогню «Ураган», важкої артилерії, танків, стрілецької зброї.





Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у більшості областей ніч проти 27 травня минула відносно спокійно, проте частину регіонів російські війська продовжують обстрілювати. Є загиблі та поранені серед цивільних.

На Донеччині зросла інтенсивність обстрілів Авдіївки, Торецька, Соледару, Лиману, Святогірська, Райгородка та населених пунктів поблизу них. За добу по області чотири загиблих цивільних. Продовжується евакуація цивільних з прифронтової зони.

Додамо, що в Україні розпочалась 93 доба героїчного протистояння народу й ЗСУ російському воєнному вторгненню.



