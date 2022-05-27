Скільки триватиме активна фаза війни? Міноборони зробило нові прогнози

За словами Скібіцького, активні бої можуть затягнутися, оскільки президент РФ Володимир Путін не відмовиться від своїх планів.

«Ця війна буде затягуватися. Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень місяць або це буде жовтень або буде до кінця року. Це залежить від нашого спротиву, від стану наших сил оборони і від тієї допомоги, яку нам надають», – заявляє представник розвідки.

На сьогодні наводять кілька дат. Зокрема, 11 вересня в Росії пройде єдиний день голосування, і до цієї дати прив'язують проведення «референдумів» на окупованих територіях. Крім того, 7 жовтня Путіну виповнитися 70 років і, можливо, військові захочуть зробити йому подарунок.

Своє припущення щодо тривалості активної фази до кінця року Скібіцький прокоментував тим, що взимку буде холодно і Україна може піти на переговорний процес.

Нагадаємо, що декілька днів тому радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що вже почалася нова фаза війни в Україні, яка триватиме до півтора місяців, поки не прийде західна зброя.

Додамо, що в Україні розпочалась 93 доба героїчного протистояння народу й ЗСУ російському воєнному вторгненню.



