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    Події в Україні

    На дорогах Миколаєва помітили «бетмобіль» (фото)

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    На дорогах Миколаєва помітили «бетмобіль» (фото)
    Фото: novosti-n.org

    У Миколаєві з’явився Бетмен?

    Користувачі миколаївського сегмента соціальної мережі Facebook обговорюють цікавий автомобіль, який був помічений на дорогах міста. Про це пишуть «Новини-N».

    Фото стилізованої під «ретро» машини, опублікував депутат Миколаївської міськради Павло Зоткін.

    «Наш Намив - мікрорайон ексклюзивних авто!», - написав він у коментарі.

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    На дорогах Миколаєва помітили «бетмобіль» (фото)
    На дорогах Миколаєва помітили «бетмобіль» (фото)
    На дорогах Миколаєва помітили «бетмобіль» (фото)
    Фото: novosti-n.org

    Городяни активно включилися в обговорення дивини, і навіть припустили, що машина нагадує «бетмобіль».

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