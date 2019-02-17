На дорогах Миколаєва помітили «бетмобіль» (фото)
-
Розсилка
Фото: novosti-n.org
У Миколаєві з’явився Бетмен?
Користувачі миколаївського сегмента соціальної мережі Facebook обговорюють цікавий автомобіль, який був помічений на дорогах міста. Про це пишуть «Новини-N».
Фото стилізованої під «ретро» машини, опублікував депутат Миколаївської міськради Павло Зоткін.
«Наш Намив - мікрорайон ексклюзивних авто!», - написав він у коментарі.
Фото: novosti-n.org
Городяни активно включилися в обговорення дивини, і навіть припустили, що машина нагадує «бетмобіль».