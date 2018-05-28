На Херсонщині горить 100 гектарів лісу
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Розсилка
Пожежа в Раденському лісництві
Гасіння пожежі авіацією призупинено на нічний час
У Херсонській області поблизу села Раденськ на території лісництва Олешківського лісового господарства виникло загорання лісової підстилки та лісу на площі близько 100 га.
Про це 28 травня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
«За інформацією Херсонського обласного управління лісомисливського господарства триває гасіння низової пожежі на площі близько 100 га у 16, 19, 20, 23 та 24 кварталах. Верхової пожежі не спостерігається, загрози населеним пунктам немає. О 20:20 гасіння пожежі авіацією призупинено на нічний час», - зазначили у ДСНС.
За інформацією обласного управління ДСНС, пожежа виникла 28 травня близько 13:30 на площі близько 20 га з переходом у верхову пожежу.
«Станом на 18:00 гасіння на площі близько 100 га, з яких 50 га - верхового - ускладнювалося сильними поривами вітру», - повідомив начальник облуправління ДСНС Сергій Чорний.
Також він нагадав, що 27 травня о 13:25 у третьому та четвертому кварталах Раденського лісництва Олешківського району було зафіксовано пожежу, яку станом на 18:00 локалізували на площі 25 га, 7 га з них - верхової пожежі.
У понеділок вранці тривали роботи з ліквідації пожежі - осередків тліючої лісової підстилки.