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    Події в Україні

    На Херсонщині знайшли мертвим керівника підрозділу поліції

    Посадовця виявив мертвим один з колег
    Поліція Херсонщини встановлює обставини смерті поліцейського. Про це інформує відділ комунікації поліції Херсонської області. За його даними, йдеться про керівника одного із районних підрозділів поліції. Посадовця у нього вдома виявив мертвим один з колег. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство з позначкою
    • Вчора, 17:03
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    Посадовця виявив мертвим один з колег

    Поліція Херсонщини встановлює обставини смерті поліцейського. Про це інформує відділ комунікації поліції Херсонської області.

    За його даними, йдеться про керівника одного із районних підрозділів поліції. Посадовця у нього вдома виявив мертвим один з колег.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України. Проводиться службове розслідування та необхідні слідчі дії.

    Нагадаємо, у понеділок, 23 квітня, на вулиці Йорданська в Оболонському районі Києва жінка розбилася на смерть, вистрибнувши з 12 поверху житлового будинку.

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