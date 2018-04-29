На Херсонщині знайшли мертвим керівника підрозділу поліції

Посадовця виявив мертвим один з колег

Поліція Херсонщини встановлює обставини смерті поліцейського. Про це інформує відділ комунікації поліції Херсонської області. За його даними, йдеться про керівника одного із районних підрозділів поліції. Посадовця у нього вдома виявив мертвим один з колег. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство з позначкою



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Посадовця виявив мертвим один з колег

Поліція Херсонщини встановлює обставини смерті поліцейського. Про це інформує відділ комунікації поліції Херсонської області.

За його даними, йдеться про керівника одного із районних підрозділів поліції. Посадовця у нього вдома виявив мертвим один з колег.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України. Проводиться службове розслідування та необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, у понеділок, 23 квітня, на вулиці Йорданська в Оболонському районі Києва жінка розбилася на смерть, вистрибнувши з 12 поверху житлового будинку.