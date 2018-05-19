На Одещині кинули гранату в подвір’я глави осередку партії «БПП», - ЗМІ

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Фото: БессарабіяINFORM Наслідки вибуху гранати у подвір'ї Олександра Петкова

У момент вибуху в приватному будинку Петкова нікого не було

В Ізмаїлі Одеської області у ніч на 18 травня кинули гранату на подвір’я депутата місцеовї районної ради та керівника районної організації партії «Блок Петра Порошенка» Олександра Петкова.

Про це повідомляє місцеве видання «БессарабіяInform».

У момент вибуху в приватному будинку Петкова нікого не було. Сліди вибуху на задньому дворі виявила жінка, що доглядала за господарством.

Унаслідок вибуху гранати пошкоджені вікна будинку, залізна огорожа та тротуарна плитка. Ніхто не постраждав.

Зазначимо, що на сайті поліції Одеської області за дві доби немає жодного повідомлення про подібний інцидент, саме видання також не інформує про подальші дії правоохоронців у зв’язку із нападом.

«БессарабіяInform» додає, що Олександр Пектен володіє тисячами гектарів земель в Ренійському та Ізмаїльському районах. Він привернув до себе увагу громадськості через господарський конфлікт з конкуруючим підприємством депутатки Одеської облради Алли Стоянової.

Нагадаємо, у Херсоні в понеділок ввечері, 14 травня, зловмисники вчинили розбійний напад на ювелірний магазин у торгово-розважальному центрі. При спробі затримання поліцейськими грабіжники вчинили збройний опір, спалили одну зі своїх машин і зникли.

Поліцейські встановили, що у магазин увірвалися декілька чоловіків у масках. Погрожуючи предметами, схожими на зброю, зловмисники заволоділи ювелірними виробами. Ніхто із громадян не постраждав. Після вчинення злочину підозрювані втекли на автомобілі невідомої марки.

У п’яти областях України введено в дію оперативний план «Сирена» у зв’язку з розбійним нападом.