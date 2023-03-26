На Херсонщині міна-«пелюстка» вибухнула у руках чоловіка: деталі інциденту

З пораненнями обох верхніх кінцівок та живота постраждалого шпиталізували до найближчого медзакладу

У Великоолександрівській громаді Херсонської області 25-річний мирний житель підірвався на залишеній росіянами протипіхотній міні «Пелюстка». Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація в телеграм.

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Як розповіли очевидці, у полі поблизу села Іщенка потерпілий збирав міни-«пелюстки». Одна з мін здетонувала у нього в руках.

«З пораненнями обох верхніх кінцівок та живота його шпиталізували до найближчого медзакладу. Для подальшого лікування чоловіка планують перевести до Кривого Рогу», – зазначили в ОВА.

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Нагадаємо, триває 396-а доба російського повномасштабного вторгнення. Противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них наші воїни відбили понад 85 атак загарбників.