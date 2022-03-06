На Київщині складна ситуація. Де найбільш небезпечні напрями
В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами
Окупанти не перестають цинічно обстрілювати міста Україні. Це стосується і Київської області, адже ворог намагається захопити столицю. Тому деякі райони та напрями залишають небезпечними.
Найбільш небезпечні напрями:
- Житомирська траса
- Буча-Ірпінь-Гостомель
- Макаров
- північ Вишгородського району.
Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура.
Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.
Обласна та місцева влада готова провести евакуацію людей та доставку гуманітарної допомоги з найтяжчих напрямках як тільки буде оголошено режим тиші. Гуманітарна допомога направляться у всі 7 районів Київщини.