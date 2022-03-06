На Київщині складна ситуація. Де найбільш небезпечні напрями

Село Мархалівка на Київщині. 54-річний Ігор Мажаєв на руїнах своєї хати. Він втратив дружину і 12-річну доню.

Село Мархалівка на Київщині. 54-річний Ігор Мажаєв на руїнах своєї хати. Він втратив дружину і 12-річну доню.

В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами

Окупанти не перестають цинічно обстрілювати міста Україні. Це стосується і Київської області, адже ворог намагається захопити столицю. Тому деякі райони та напрями залишають небезпечними.

Найбільш небезпечні напрями:

Житомирська траса

Буча-Ірпінь-Гостомель

Макаров

північ Вишгородського району.