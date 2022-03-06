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    Події в Україні

    На Київщині складна ситуація. Де найбільш небезпечні напрями

    Село Мархалівка на Київщині. 54-річний Ігор Мажаєв на руїнах своєї хати. Він втратив дружину і 12-річну доню. - На Київщині складна ситуація. Де найбільш небезпечні напрями
    Село Мархалівка на Київщині. 54-річний Ігор Мажаєв на руїнах своєї хати. Він втратив дружину і 12-річну доню.
    фото: Роксана Харчук

    В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами

    Окупанти не перестають цинічно обстрілювати міста Україні. Це стосується і Київської області, адже ворог намагається захопити столицю. Тому деякі райони та напрями залишають небезпечними.

    Найбільш небезпечні напрями:

    • Житомирська траса
    • Буча-Ірпінь-Гостомель
    • Макаров
    • північ Вишгородського району.

    Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура.

    Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.

    Обласна та місцева влада готова провести евакуацію людей та доставку гуманітарної допомоги з найтяжчих напрямках як тільки буде оголошено режим тиші. Гуманітарна допомога направляться у всі 7 районів Київщини.

    Теги: гуманітарна допомога інфраструктура влада
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    На Київщині складна ситуація. Де найбільш небезпечні напрями