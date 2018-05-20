На Луганщині батько з сином косили траву і підірвалися

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На місці події продовжують працювати слідчі та спеціалісти вибухотехніки

У місті Сватове на Луганщині під час косіння трави постраждали батько та син. Про це інформує Сватівський відділ поліції.

За його інформацією, повідомлення про постраждалих надійшло до поліції з районної лікарні. Там розповіли, що до медичного закладу госпіталізовані 45-річний чоловік з осколковими пораненнями рук, ніг та тулубу та його 19-річний син з опіками відкритих ділянок шкіри рук, обличчя, голови та ніг.

Співробітниками слідчо-оперативної групи Сватівського відділу поліції зі слів потерпілих встановлено, що тілесні ушкодження вони отримали під час покосу трави на городі за місцем свого мешкання внаслідок вибуху невстановленого предмета.

На місці події продовжують працювати слідчі та спеціалісти вибухотехніки.

Постраждалим надана медична допомога, стан їх здоров’я стабільний.