На Луганщині судитимуть співорганізаторів референдуму в «ЛНР»

Громадяни України забезпечили проведення так званого «референдуму» на підтримку терористичної організації «ЛНР» у місті Щастя

Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальні акти щодо співорганізаторів «референдуму» на підтримку терористичної організації «ЛНР» на території міста Щастя. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганщини. За інформацією прес-служби, співорганізаторів «референдуму» обвинувачують у вчиненні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Громадяни України забезпечили проведення так званого «референдуму» на підтримку терористичної організації «ЛНР» у місті Щастя

Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальні акти щодо співорганізаторів «референдуму» на підтримку терористичної організації «ЛНР» на території міста Щастя.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганщини.

За інформацією прес-служби, співорганізаторів «референдуму» обвинувачують у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

За даними прокуратури, навесні 2014 року громадяни України забезпечили проведення так званого «референдуму» на підтримку терористичної організації «ЛНР» у місті Щастя.

Вказані особи, уточнили у прес-службі, займалися організаційними питаннями проведення псевдореферендуму, забезпеченням явки людей для залучення до роботи так званої «дільничної комісії», організацією охорони порядку при проведенні «референдуму».

Зважаючи на те, зауважили у відомстві, що обвинувачені переховуються від слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області, їх оголошено у розшук та на підставі ухвали слідчого судді проведено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальні акти направлено до суду.

У прокуратурі Луганщини додали, що санкція ч. 2 ст. 110 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.