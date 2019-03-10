На Львівщині горить сміттєзвалище
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Процес ліквідації пожежі ускладнений
Площа пожежі майже гектар
На Львівщині сталася пожежа на сміттєзвалищі. Про це інформує ГУ ДСНС у Львівській області.
За його даними, повідомлення про загоряння сміттєзвалища поблизу м. Новояворівськ надійшло до Служби порятунку 10 березня о 07:14.
Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить сміття на площі орієнтовно 0,8 га. На даний час відбувається гасіння пожежі.
Процес ліквідації пожежі ускладнений, адже найближче вододжерело знаходилось на відстані близько 1 км.
До ліквідації пожежі залучили 22 чоловіки особового складу та 3 одиниці спецтехніки.
Нагадаємо, поблизу Львова палії влаштували пожежу, яка ледь не дісталася заправки.