  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Львівщині горить сміттєзвалище

    • Розсилка
    Процес ліквідації пожежі ускладнений - На Львівщині горить сміттєзвалище
    Процес ліквідації пожежі ускладнений

    Площа пожежі майже гектар

    На Львівщині сталася пожежа на сміттєзвалищі. Про це інформує ГУ ДСНС у Львівській області.

    За його даними, повідомлення про загоряння сміттєзвалища поблизу м. Новояворівськ надійшло до Служби порятунку 10 березня о 07:14.

    Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить сміття на площі орієнтовно 0,8 га. На даний час відбувається гасіння пожежі.

    Процес ліквідації пожежі ускладнений, адже найближче вододжерело знаходилось на відстані близько 1 км.

    До ліквідації пожежі залучили 22 чоловіки особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

    Нагадаємо, поблизу Львова палії влаштували пожежу, яка ледь не дісталася заправки.

    Читайте також
    пожежа Львівщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ