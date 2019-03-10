Поблизу Львова палії влаштували пожежу, яка ледь не дісталася заправки



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Фото: varta1.com.ua

До АЗС залишалося всього 50 метрів

Сьогодні, 9 березня, у Львові виникло кілька пожеж, спричинених паліями сухостою. Про це інформує «Варта1».

Наймасштабніша з них виникла поблизу ТРЦ «Кінг Крос», що у селі Сокільники, поблизу Львова.

Трава палала більше години, оскільки вітер сприяв швидкому поширенню вогню.

Як повідомив кореспондент «Варта1» Володимир Садовий, станом на 19:50 год., пожежу було локалізовано. Під час пожежі був ризик загоряння АЗС «Укранфта», яка розташована поряд. Вогонь не дістався до АЗС всього лише 50 метрів.

Нагадаємо, минулого тижня на Львівщині також спостерігались масові випадки пожеж на полях.