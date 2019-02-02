На Львівщині перекинувся мікроавтобус із людьми



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У результаті ДТП травмувались троє людей

На Львівщині перекинувся мікроавтобус, у результаті ДТП троє людей отримали травми. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 лютого близько 7.30 на автодорозі «Самбір-Мостиська» в одному з сіл Мостиського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Мерседес», 21-річний мешканець Дрогобицького району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де автомобіль перекинувся. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали пасажири мікроавтобуса віком 18, 19 та 42 роки – усі односельчани водія.

Поліцейські встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.