На Львівщині перекинувся пасажирський мікроавтобус, є постраждалі (фото)

Внаслідок ДТП були травмовані водій транспортного засобу та семеро його пасажирів

На Львівщині перекинуся пасажирський мікроавтобус, що призвело до травмувань восьми людей. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області. За його даними, інформація про ДТП надійшла в Жовківське відділення поліції 31 грудня о 02-25. Повідомлялося, що на об’їзній дорозі неподалік села Воля-Висоцька сталася автопригода з



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Внаслідок ДТП були травмовані водій транспортного засобу та семеро його пасажирів

На Львівщині перекинуся пасажирський мікроавтобус, що призвело до травмувань восьми людей. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

За його даними, інформація про ДТП надійшла в Жовківське відділення поліції 31 грудня о 02-25. Повідомлялося, що на об’їзній дорозі неподалік села Воля-Висоцька сталася автопригода з потерпілими.

Як попередньо встановили працівники поліції, водій автомобіля «Мерседес Спринтер», 35-річний житель міста Тернопіль, не впорався із керуванням, унаслідок чого мікроавтобус перекинувся. Тілесні ушкодження отримали водій та семеро його пасажирів – мешканці Волинської, Тернопільської, Сумської та Хмельницької областей.

Вони були доставлені до лікарень у Жовкві та Львові.

Наразі встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.