На Львівщині підготували перший собачий спецназ

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У Львівській області підготували перший собачий батальйон

Це перший випуск службових собак для спецпідрозділу поліції

У Львівській області підготували перший собачий батальйон для служби в спецпідрозділі поліції Корпус оперативно-раптової дії (КОРД). Тримісячну підготовку зі своїми наставниками вони пройшли на базі центру Держприкордонслужби у Великих Мостах, передає Zaxid.net.

Зазначено, що в першому випуску - сім пошуково-штурмових собак.

«Це собака-штурмовик. Завдання в них - іти й затримувати порушників. Це не пошук наркотиків, зброї чи чогось ще», - пояснив боєць спецпідрозділу поліції Корд Сергій.

Зазначається, що серед отриманих навичок - базові елементи підготовки, спрямовані переважно на штурм терористів.

«У житті бувають різні ситуації, коли не завжди є можливість заходити в приміщення або ж у транспорт. І дуже велика ймовірність утратити бійців. Але хай уже втратити службового собаку, аніж людину», - зазначив заступник департаменту КОРД Іван Худоба.

Як повідомляється, це перший випуск службових собак для спецпідрозділу поліції.