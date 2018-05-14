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    Події в Україні

    На Львівщині підготували перший собачий спецназ

    • Сьогодні, 20:15
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    <span>У Львівській області підготували перший собачий батальйон</span>
    У Львівській області підготували перший собачий батальйон

    Це перший випуск службових собак для спецпідрозділу поліції

    У Львівській області підготували перший собачий батальйон для служби в спецпідрозділі поліції Корпус оперативно-раптової дії (КОРД). Тримісячну підготовку зі своїми наставниками вони пройшли на базі центру Держприкордонслужби у Великих Мостах, передає Zaxid.net.

    Зазначено, що в першому випуску - сім пошуково-штурмових собак.

    «Це собака-штурмовик. Завдання в них - іти й затримувати порушників. Це не пошук наркотиків, зброї чи чогось ще», - пояснив боєць спецпідрозділу поліції Корд Сергій.

    Зазначається, що серед отриманих навичок - базові елементи підготовки, спрямовані переважно на штурм терористів.

    «У житті бувають різні ситуації, коли не завжди є можливість заходити в приміщення або ж у транспорт. І дуже велика ймовірність утратити бійців. Але хай уже втратити службового собаку, аніж людину», - зазначив заступник департаменту КОРД Іван Худоба. 

    Як повідомляється, це перший випуск службових собак для спецпідрозділу поліції.

     

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