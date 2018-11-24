На Львівщині спалили сигарет на понад 560 тис. грн



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Утилізували внаслідок спалювання понад 37 000 пачок сигарет

На Львівщині утилізували внаслідок спалювання понад 37 000 пачок сигарет різних марок, 430 банок жувального тютюну. Загалом знищено товару на понад 560 тис. грн, інформує Державна фіскальна служба.

Спалювання відбулося за участі членів комісії, до складу якої увійшли представники Львівської митниці ДФС, Львівської міської ради, ГУ ДФС у Львівській області, виробників та імпортерів тютюнових виробів. Також за процесом утилізації спостерігали представники громадських організацій.

У ДФС анонсували, що згідно з протоколом засідання постійної комісії Львівської митниці ДФС з розпорядження майном, відбудеться утилізація алкогольних виробів (вина, пива).