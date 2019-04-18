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    Події в Україні

    На Миколаївщині горіло нафтопереробне підприємство, п’ятеро людей постраждали

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    На підприємстві&nbsp;загорілася установка з переробки мазуту - На Миколаївщині горіло нафтопереробне підприємство, п’ятеро людей постраждали
    На підприємстві загорілася установка з переробки мазуту
    Фото: ДСНС

    Площа пожежі склала 100 квадратних метрів

    У Миколаївській області у четвер сталася пожежа на нафтопереробному підприємстві в селі Горохівка Вітовського району.

    Про це повідомляє регіональне управління ДСНС.

    Відзначається, що площа пожежі на вулиці Залізничній склала 100 квадратних метрів. На території компанії «Пріста Рісайклінг-Миколаїв» загорілася установка з переробки мазуту.

    Внаслідок викиду гарячої рідини п'ять працівників отримали опіки різного ступеня. Каретами швидкої медичної допомоги вони доставлені до лікувального закладу.

    З вогнем боролися 11 чоловік і три одиниці техніки.

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    На Миколаївщині горіло нафтопереробне підприємство, п’ятеро людей постраждали
    На Миколаївщині горіло нафтопереробне підприємство, п’ятеро людей постраждали
    На Миколаївщині горіло нафтопереробне підприємство, п’ятеро людей постраждали
    На Миколаївщині горіло нафтопереробне підприємство, п’ятеро людей постраждали
    На Миколаївщині горіло нафтопереробне підприємство, п’ятеро людей постраждали

    Нагадаємо, вчора у Японії на території хімічного заводу стався вибух. Загинула одна людина та 11 постраждали.

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