На Миколаївщині горіло нафтопереробне підприємство, п’ятеро людей постраждали



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На підприємстві загорілася установка з переробки мазуту Фото: ДСНС

Площа пожежі склала 100 квадратних метрів

У Миколаївській області у четвер сталася пожежа на нафтопереробному підприємстві в селі Горохівка Вітовського району.

Про це повідомляє регіональне управління ДСНС.

Відзначається, що площа пожежі на вулиці Залізничній склала 100 квадратних метрів. На території компанії «Пріста Рісайклінг-Миколаїв» загорілася установка з переробки мазуту.

Внаслідок викиду гарячої рідини п'ять працівників отримали опіки різного ступеня. Каретами швидкої медичної допомоги вони доставлені до лікувального закладу.

З вогнем боролися 11 чоловік і три одиниці техніки.

Нагадаємо, вчора у Японії на території хімічного заводу стався вибух. Загинула одна людина та 11 постраждали.