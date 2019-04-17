У Японії на хімзаводі стався вибух
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Інцидент стався в місті Вакаяма, що є центром однойменної префектури
Внаслідок вибуху одна людина загинула, 11 отримали травми
У Японії на території хімічного заводу стався вибух. Загинула одна людина та 11 постраждали.
Про це повідомляє японське агентство Kyodo.
Відзначається, що інцидент стався в місті Вакаяма, що є центром однойменної префектури.
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За даними пожежної служби міста, вибух стався у середу, 17 квітня, о 14:50 за місцевим часом.
Як зазначається, одна людина отримала травму, вона перебуває в свідомості.
Нагадаємо, невідомі влаштували вибух на американській військовій базі у Японії.
Як повідомлялося, вибух на заводі в Китаї: кількість загиблих зросла вже до 64.
До слова, у Єгипті на заводі стався вибух, 10 загиблих. Наголошується, що вибух стався під час експлуатаційних випробувань одного з резервуарів з аміаком.