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    У світі

    У Японії на хімзаводі стався вибух

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    Інцидент стався в місті Вакаяма, що є центром однойменної префектури - У Японії на хімзаводі стався вибух
    Інцидент стався в місті Вакаяма, що є центром однойменної префектури

    Внаслідок вибуху одна людина загинула, 11 отримали травми

    У Японії на території хімічного заводу стався вибух. Загинула одна людина та 11 постраждали.

    Про це повідомляє японське агентство Kyodo.

    Відзначається, що інцидент стався в місті Вакаяма, що є центром однойменної префектури.

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    За даними пожежної служби міста, вибух стався у середу, 17 квітня, о 14:50 за місцевим часом.

    Як зазначається, одна людина отримала травму, вона перебуває в свідомості.

    Нагадаємо, невідомі влаштували вибух на американській військовій базі у Японії.

    Як повідомлялося, вибух на заводі в Китаї: кількість загиблих зросла вже до 64.

    До слова, у Єгипті на заводі стався вибух, 10 загиблих. Наголошується, що вибух стався під час експлуатаційних випробувань одного з резервуарів з аміаком. 

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