У Японії на хімзаводі стався вибух



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Інцидент стався в місті Вакаяма, що є центром однойменної префектури

Внаслідок вибуху одна людина загинула, 11 отримали травми

У Японії на території хімічного заводу стався вибух. Загинула одна людина та 11 постраждали.

Про це повідомляє японське агентство Kyodo.

Відзначається, що інцидент стався в місті Вакаяма, що є центром однойменної префектури.

За даними пожежної служби міста, вибух стався у середу, 17 квітня, о 14:50 за місцевим часом.

Як зазначається, одна людина отримала травму, вона перебуває в свідомості.

Нагадаємо, невідомі влаштували вибух на американській військовій базі у Японії.

Як повідомлялося, вибух на заводі в Китаї: кількість загиблих зросла вже до 64.

До слова, у Єгипті на заводі стався вибух, 10 загиблих. Наголошується, що вибух стався під час експлуатаційних випробувань одного з резервуарів з аміаком.