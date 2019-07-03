На одній із центральних вулиць Дніпра вирубали всі платани (фото, відео)



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Повалені дерева на вулиці Короленка в Дніпрі Фото: Євген Переверзєв, Facebook

Вирубані дерева давали тінь на вулиці

У середу, 3 липня, вранці на вулиці Короленка у Дніпрі вирубали всі платани.

Про це повідомив мешканець міста Євген Переверзєв на своїй сторінці у Facebook.

«Плювати хотіла міська влада на екологію і думку жителів міста! Отримуємо чергову вулицю-сковорідку! Вирубані 40-річні дерева давали шикарну тінь для всієї вулиці і ковток свіжого повітря», - зазначив він.

За його словами, влада обіцяє висадити на місці зрубаних дерев 70 нових. «Але в проекті реконструкції їх видно від сили 10 і то в одній частині вулиці», - вказав Переверзєв.

Він додав, що «вулиця Троїцька - яскравий показник «реконструкції» від міської влади. Вулиця перетворилася в пустелю, а її тротуар в парковку!».