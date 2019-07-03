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    Події в Україні

    На одній із центральних вулиць Дніпра вирубали всі платани (фото, відео)

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    Повалені дерева на вулиці Короленка в Дніпрі - На одній із центральних вулиць Дніпра вирубали всі платани (фото, відео)
    Повалені дерева на вулиці Короленка в Дніпрі
    Фото: Євген Переверзєв, Facebook

    Вирубані дерева давали тінь на вулиці

    У середу, 3 липня, вранці на вулиці Короленка у Дніпрі вирубали всі платани.

    Про це повідомив мешканець міста Євген Переверзєв на своїй сторінці у Facebook.

    «Плювати хотіла міська влада на екологію і думку жителів міста! Отримуємо чергову вулицю-сковорідку! Вирубані 40-річні дерева давали шикарну тінь для всієї вулиці і ковток свіжого повітря», - зазначив він.

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    За його словами, влада обіцяє висадити на місці зрубаних дерев 70 нових. «Але в проекті реконструкції їх видно від сили 10 і то в одній частині вулиці», - вказав Переверзєв.

    Він додав, що «вулиця Троїцька - яскравий показник «реконструкції» від міської влади. Вулиця перетворилася в пустелю, а її тротуар в парковку!».

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    Дніпро благоустрій влада
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