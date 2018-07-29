На Полтавщині блискавка влучила у будинок і сильно травмувала пенсіонерку
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Стан постраждалої – середньої важкості
У суботу, 28 липня, до Решетилівської центральної районної лікарні з діагнозом: ураження електричним струмом, гіпертонічний криз була госпіталізована пенсіонерка.
Мешканка с. Шилівка Решетилівського району, 1937 року народження, травми отримала внаслідок ураження блискавкою її власного будинку.
Стан постраждалої – середньої важкості.
Нагадаємо, у середині липня рятувальники гасили приватний будинок на вулиці Миру в селі Тарасівка Запорізької області. Днями з'ясувалося, що в цей будинок влучила кульова блискавка.
Джерело: Новини Полтавщини