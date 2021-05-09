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    На Полтавщині через горіння сухостоїв загинула 72-річна жінка

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    На Полтавщині через горіння сухостоїв загинула 72-річна жінка - На Полтавщині через горіння сухостоїв загинула 72-річна жінка
    На Полтавщині через горіння сухостоїв загинула 72-річна жінка
    Фото: ДСНС у Полтавській області

    Палила жінка траву чи намагалася загасити, наразі невідомо

    У селі Тарасівка Полтавської області під час пожежі загинула 72-річна жінка. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

    Пізно ввечері рятувальників викликали гасити займання на відкритій місцевості.

    Вогонь охопив там більше гектара сухостоїв. Щоб загасити їх, пожежникам знадобилося близько двох годин.

    На місці пожежі знайшли тіло громадянки 1948 р.н.

    Палила жінка траву чи намагалася загасити, наразі невідомо.

    Остаточну причину її смерті встановить експертиза.

    Причину пожежі встановлюють фахівці.

    Загалом же за останню добу на Полтавщині зафіксували 11 пожеж на відкритій території. Горіння були в усіх районах Полтавської області. Внаслідок пожеж було знищено сухої рослинності на площі 41 га.

    Теги: жінка час
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