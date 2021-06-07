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    На Полтавщині дівчинка дістала тяжку електротравму під час риболовлі

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    У Полтавській області дівчинка дістала тяжку електротравму під час риболовлі - На Полтавщині дівчинка дістала тяжку електротравму під час риболовлі
    У Полтавській області дівчинка дістала тяжку електротравму під час риболовлі
    Фото з відкритих джерел

    Стан здоров'я постраждалої дівчинки – тяжкий

    5 червня в місті Глобине Полтавської області на риболовлі з використанням спінінга електричну травму дістала дівчинка. Про це поінформувала Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    «До реанімаційного відділення дитячої лікарні міста Кременчук із діагнозом «ураження електричним струмом, опіки обох долонь і лівої гомілки» госпіталізована громадянка 2013 року народження. Електротравму отримала в результаті необережного закидання рибальського спінінга і попадання ліски на лінію електропередач», – ідеться в повідомленні.

    У ДСНС уточнили, що стан здоров'я постраждалої – тяжкий.

    Через центр Глобино протікає річка Омельник.

    До слова, у Кривому Розі на Дніпропетровщині неповнолітня дівчинка провалилася в яму. Опісля вона почала грузнути в трясовині з щебеню, не в змозі самостійно вибратися. На щастя, поруч опинилася мати дитини. Наразі з нею все гаразд: відбулася лише переляком.

    Мати дівчинки звинувачує у всьому місцевий водоканал. Ба більше, вона писала їм заяви та навіть дзвонила, але ті жодних заходів після інциденту так і не вжили.

    Теги: ДСНС річка Кременчук
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    На Полтавщині дівчинка дістала тяжку електротравму під час риболовлі