  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Неповнолітню дівчинку на Дніпропетровщині засмоктала трясовина з щебеню

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дівчинка впала в яму та відбулася лише переляком - Неповнолітню дівчинку на Дніпропетровщині засмоктала трясовина з щебеню

    Дівчинка впала в яму та відбулася лише переляком

    Скріншот з відео

    Мати дівчинки звинувачує у всьому місцевий водоканал

    У Кривому Розі на Дніпропетровщині неповнолітня дівчинка провалилася в яму. Опісля вона почала грузнути в трясовині з щебеню, не в змозі самостійно вибратися. На щастя, поруч опинилася мати дитини. Наразі з нею все гаразд: відбулася лише переляком.

    Про це повідомляється у інстаграм «Х***** Кривбас»

    Інцидент стався на перехресті вулиць Сергія Колачевського,132, і Карбишева, 7. За словами матері дитини, на вигляд там була купа каміння. Тому дівчинка, нічого не підозрюючи, туди пішла. За деякий час вона різко почала грузнути в трясовині з щебеню. Неповнолітню все ж вдалося витягнути – як це сталося, жінка не уточнює. Також відомо, що на місце вона викликала поліцію.

    Мати дівчинки звинувачує у всьому місцевий водоканал. Ба більше, вона писала їм заяви та навіть дзвонила, але ті жодних заходів після інциденту так і не вжили. Інформація про це з’явилася 3 червня.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Хуевый Кривбасс (@hyevuy.kr)

    Додамо, у мережі опублікували відео, як чоловік з довгою палицею перевіряє глибину ями під в’язкою рідиною з щебеню. Судячи з кадрів, доросла людина може загрузнути там по пояс.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Неповнолітню дівчинку на Дніпропетровщині засмоктала трясовина з щебеню
    Неповнолітню дівчинку на Дніпропетровщині засмоктала трясовина з щебеню
    Фото Інстаграм «Х***** Кривбас»

    Мати дівчинки зауважила: правоохоронці, що прибули на місце, лише розвели руками. Мовляв, тут вам ніхто не допоможе.

    «Написала заяву на Кривбасводоканал. Дзвонила на всі гарячі лінії, але у відповідь вони «будуть вживати заходи». У підсумку ніхто не з’явився на це місце, щоб хоча б обгородити територію. Там, як і раніше, ходять діти, люди», – обурилася жінка.

    Теги: діти Кривий Ріг Дніпропетровщина жінка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Неповнолітню дівчинку на Дніпропетровщині засмоктала трясовина з щебеню