Неповнолітню дівчинку на Дніпропетровщині засмоктала трясовина з щебеню

Мати дівчинки звинувачує у всьому місцевий водоканал

У Кривому Розі на Дніпропетровщині неповнолітня дівчинка провалилася в яму. Опісля вона почала грузнути в трясовині з щебеню, не в змозі самостійно вибратися. На щастя, поруч опинилася мати дитини. Наразі з нею все гаразд: відбулася лише переляком.

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Інцидент стався на перехресті вулиць Сергія Колачевського,132, і Карбишева, 7. За словами матері дитини, на вигляд там була купа каміння. Тому дівчинка, нічого не підозрюючи, туди пішла. За деякий час вона різко почала грузнути в трясовині з щебеню. Неповнолітню все ж вдалося витягнути – як це сталося, жінка не уточнює. Також відомо, що на місце вона викликала поліцію.

Мати дівчинки звинувачує у всьому місцевий водоканал. Ба більше, вона писала їм заяви та навіть дзвонила, але ті жодних заходів після інциденту так і не вжили. Інформація про це з’явилася 3 червня.

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Додамо, у мережі опублікували відео, як чоловік з довгою палицею перевіряє глибину ями під в’язкою рідиною з щебеню. Судячи з кадрів, доросла людина може загрузнути там по пояс.

Мати дівчинки зауважила: правоохоронці, що прибули на місце, лише розвели руками. Мовляв, тут вам ніхто не допоможе.

«Написала заяву на Кривбасводоканал. Дзвонила на всі гарячі лінії, але у відповідь вони «будуть вживати заходи». У підсумку ніхто не з’явився на це місце, щоб хоча б обгородити територію. Там, як і раніше, ходять діти, люди», – обурилася жінка.