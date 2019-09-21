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    Події в Україні

    На Полтавщині сталася потрійна ДТП, є загиблі

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    ДТП на Полтавщині - На Полтавщині сталася потрійна ДТП, є загиблі
    ДТП на Полтавщині

    Загинули дві людини, ще двоє постраждали

    У Миргороді на Полтавщині вночі 21 вересня сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода, жертвами якої стали дві людини. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

    Близько 01:00 на вулиці Хорольській сталося зіткнення легкового автомобіля Ford Mondeo, мікроавтобусу Mercedes Vito та позашляховика Hover.

    В результаті аварії загинули водій та пасажирка Ford Mondeo, обоє 1978 року народження. Двоє пасажирів мікроавтобусу Mercedes Vito отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. На момент зіткнення в мікроавтобусі перебували 7 осіб, серед них 7-річна дитина.

    «За даним фактом поліцією відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі причини та обставини ДТП», - додали правоохоронці.

    Раніше повідомлялося, що у США розбився туристичний автобус, є загиблі.

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