На Полтавщині сталася потрійна ДТП, є загиблі



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ДТП на Полтавщині

Загинули дві людини, ще двоє постраждали

У Миргороді на Полтавщині вночі 21 вересня сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода, жертвами якої стали дві людини. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Близько 01:00 на вулиці Хорольській сталося зіткнення легкового автомобіля Ford Mondeo, мікроавтобусу Mercedes Vito та позашляховика Hover.

В результаті аварії загинули водій та пасажирка Ford Mondeo, обоє 1978 року народження. Двоє пасажирів мікроавтобусу Mercedes Vito отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. На момент зіткнення в мікроавтобусі перебували 7 осіб, серед них 7-річна дитина.

«За даним фактом поліцією відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі причини та обставини ДТП», - додали правоохоронці.

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