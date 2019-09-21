У США розбився туристичний автобус, є загиблі



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Аварія сталася в американському штаті Юта

У результаті ДТП загинули щонайменше чотири людини.

Туристичний автобус розбився біля національного парку Брайс-Каньйон в американському штаті Юта.

Про це у п'ятницю, 20 вересня, повідомляє Associated Press.

У результаті ДТП загинули щонайменше чотири людини. Ще кілька осіб отримали серйозні травми.

Причини події не повідомляються. В'їзд у парк був закритий.

До слова, на Вінниччині фура зіштовхнула в кювет чотири автівки.

Також в Київській області поблизу села Магала на трасі Київ-Одеса легковий автомобіль не великій швидкості вдарив припаркований автобус.