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    У світі

    У США розбився туристичний автобус, є загиблі

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    Аварія сталася в американському штаті Юта - У США розбився туристичний автобус, є загиблі
    Аварія сталася в американському штаті Юта

    У результаті ДТП загинули щонайменше чотири людини.

    Туристичний автобус розбився біля національного парку Брайс-Каньйон в американському штаті Юта.

    Про це у п'ятницю, 20 вересня, повідомляє Associated Press.

    У результаті ДТП загинули щонайменше чотири людини. Ще кілька осіб отримали серйозні травми.

    Причини події не повідомляються. В'їзд у парк був закритий.

    До слова, на Вінниччині фура зіштовхнула в кювет чотири автівки.

    Також в Київській області поблизу села Магала на трасі Київ-Одеса легковий автомобіль не великій швидкості вдарив припаркований автобус.

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