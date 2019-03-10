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    Події в Україні

    На річницю Карпатської України на Закарпатті оголосили вихідний день

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    <p>15 березня відзначатиметься 80-а річниця Карпатської України</p> - На річницю Карпатської України на Закарпатті оголосили вихідний день

    15 березня відзначатиметься 80-а річниця Карпатської України

    Робочий день на Закарпатті пропонується перенести із п’ятниці, 15 березня, на суботу, 6 квітня

    У Закарпатській області п’ятницю, 15 березня, оголошено вихідним днем на честь 80-ї річниці Карпатської України.

     Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

    У документі зазначається, що головам райдержадміністрацій, керівникам підприємств, установ і організацій Закарпатської області рекомендовано перенести робочий день із п’ятниці, 15 березня, на суботу, 6 квітня.

    «15 березня 1939 року сойм Карпатської України проголосив державну незалежність і ухвалив конституцію, в якій визначив державною мовою українську, державним прапором - синьо-жовтий стяг, гербом - зображення ведмедя з синьо-жовтими смугами й тризубом, а гімном – «Ще не вмерла Україна». Це одна з найвизначніших дат в історії Закарпаття, тому і зараз цей день заслуговує на те, щоб бути вихідним», - пояснив Москаль.

    Він додав, що ще однією причиною такого рішення стало те, що цього року - ювілейна річниця, яку відзначатимуть на державному рівні.

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