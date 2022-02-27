Що відбувається на Сумщині: оперативна інформація (фото)

У Сумах на вулицях міста точилися бої, активно працювали диверсійні групи росіян

На Сумщині охоронці кордону та нацгвардійці вступили в бій з диверсійно-розвідувальною групою. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

«На одній із вулиць військовослужбовці виявили палаючий автомобіль та зупинились, аби перевірити чи є люди в автівці та надати допомогу. Однак були обстріляні диверсійно-розвідувальною групою. Прикордонники з нацгвардійцями вступили в бій, в результаті якого два прикордонники загинуло, один нацгвардієць поранений», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці отримали інформацію про підозрілих осіб, які розставляють мітки по місту.

Диверсанти пошкодили автомобіль прикордонників, які вирушили, щоб перевірити інформацію. Наразі перевіряється район ймовірного знаходження диверсантів.

Також на Сумщині поліцейські спільно з теробороною за минулу добу затримали п’ять ворожих окупантів.

Голова військової адміністрації Дмитро Живицький показав результати вчорашній обстрілів.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

Читайте також: