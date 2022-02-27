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    Офіс президента пояснив, на яких умовах Україна готова вести переговори з Росією

    Переговори можливі, якщо Росія перестане влаштовувати свої маніпулятивні вистави, каже Подоляк - Офіс президента пояснив, на яких умовах Україна готова вести переговори з Росією
    Переговори можливі, якщо Росія перестане влаштовувати свої маніпулятивні вистави, каже Подоляк
    фото: president.gov.ua

    «Росія намагається поставити Україну у неприпустимі ультимативні умови»

    Маніпуляції російської сторони з переговорним процесом очевидні. Росія просто принижує Білорусь, використовуючи її. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

    «Росія намагається поставити Україну у неприпустимі ультимативні умови, від яких ми вже різко і категорично відмовились. Але при цьому вони намагаються заявляти світу, що нібито більше за всіх готові до переговорів, влаштовують очевидну постанову під назвою «ми їдемо в Гомель» і… починають нищити нашу інфраструктуру вже тяжкими бомбардирувальниками та масштабними обстрілами житлових кварталів крилатими ракетами», – сказав Подоляк.

    За словами голови Офісу президента, з такою брудною поведінкою російської сторони навіть в темі про переговори, однозначно можна розраховувати на ще більшу негативну реакцію Заходу і на ще більш жорсткі санкційні пакети. До тотального викреслення Росії з будь-яких міжнародних комунікацій.

    «Бо всі прекрасно знають, якими мають бути переговори в умовах, що склалися. Погоджений формат, погоджене місце, реальний зміст і справедливий результат. Це можливо, якщо Росія перестане влаштовувати свої маніпулятивні вистави навколо переговорів», – пояснив Подоляк.

    Нагадаємо, у неділю, 27 лютого, Кремль офіційно повідомив, що делегація РФ прибула до Білорусії на переговори з українською владою. В той же час президент Володимир Зеленський категорично не сприймає ультиматуми, а готовий тільки до повноцінних переговорів. В Офісі президента не підтвердили інформації про те, що президент їхатиме до Білорусі на переговори.

    Зазначимо, що менш ніж за пів години до появи офіційної інформації Кремля повітряні сили збили ракету, випущену на Київ із Білорусі.

    Нагадаємо, Росія поширює фейк, що Україна нібито відмовляється від переговорів. Натомість українська сторона запевняє, що готова говорити, однак лише на своїх умовах. Відповідну інформацію підтвердили «Главкому» в Офісі президента. Там наголосили, що перемовини можливі, однак тільки на умовах Києва.

    Удень 25 лютого президент України Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням щодо ситуації із російським вторгненням. Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей.

    Згодом стало відомо, що Путін хоче вести переговори із Зеленським. Він готовий направити у Мінськ російську делегацію для переговорів з Україною. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що очікує Путіна та Зеленського в Мінську.

    Глава МЗС Росії Сергій Лавров пояснив причину повномасштабного вторгнення до України. За словами, головного дипломата Кремля, інтересом Росії є «незалежність українського народу». Кремль хоче встановити в Україні свій уряд.

    Колишній російський депутат Ілля Пономарьов зазначає, що Путін розраховував на бліцкриг та «легку прогулянку», а нарвався на патріотів України, які готові до смерті боронити незалежну державу.

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    Офіс президента пояснив, на яких умовах Україна готова вести переговори з Росією