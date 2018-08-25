На Сумщині п’яний мотоцикліст збив трьох жінок, одна загинула



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ДТП спровокував 19-річний хлопець, який приїхав на свята до дідуся з бабусею

У селі Спаське Кролевецького району Сумської області водій мотоцикла наїхав на групу жінок і втік з місця аварії. Одна з потерпілих загинула.

Трагедія сталася в ніч на 25 серпня, повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

«Попередньо встановлено, що, керуючи мотоциклом, він не обрав безпечної швидкості руху і скоїв наїзд на перехожих, які йшли вулицею села. В результаті одна з потерпілих від отриманих травм померла в лікарні», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент приїзду працівників поліції потерпілі молоді жінки та 14-річна дівчина вже були госпіталізовані. У наймолодшої з потерпілих діагностували забійну рану голови. Друга, 1980 р.н., дістала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми. Життя третій жінці, 1988 р.н., медикам врятувати не вдалося.

Під час огляду місця аварії поліцейські виявили уламки мотоцикла. До розшуку водія був задіяний весь особовий склад Кролевецького відділення поліції. На одній з вулиць села увагу поліцейських привернув молодий чоловік, якій вів у руках мотоцикл із характерними для ДТП ушкодженнями. Сам хлопець був у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Як з’ясувалось, це 19-річний уродженець сусіднього села, який працює зварювальником на фірмі у Києві, а на свята приїхав до дідуся з бабусею.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.286 ч. 2 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху особою яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті мотоцикліст з пасажиром влетіли у авто. Зіткнення було дуже сильним, водія та пасажира мотоциклу перекинуло через авто.