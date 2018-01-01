На трасі міжнародного значення Київ-Харків обмежено рух
- Сьогодні, 11:43
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МВС України закликає водіїв дотримуватися дистанції заради безпеки
На дорозі міжнародного значення М-03 Київ-Харків наразі обмежено рух великовагового вантажного транспорту. Про це повідомляєМіністерство внутрішніх справ України.
Також додається, що зараз у напрямку міста Полтава на узбіччі перебувають 57 вантажівок. Рух автомобілів не ускладнений.
«Не забувайте про власну безпеку — дотримуйтесь дистанції!», — додають у МВС.
Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, у зв’язку з погіршенням погодних умов було обмежено в’їзд у столицю великовагового та великогабаритного транспорту у напрямку з Бориспільської траси.