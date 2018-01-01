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    Події в Україні

    На трасі міжнародного значення Київ-Харків обмежено рух

    МВС України закликає водіїв дотримуватися дистанції заради безпеки
    На дорозі міжнародного значення М-03 Київ-Харків наразі обмежено рух великовагового вантажного транспорту. Про це повідомляєМіністерство внутрішніх справ України. [READ_MORE] Також додається, що зараз у напрямку міста Полтава на узбіччі перебувають 57 вантажівок. Рух автомобілів не ускладнений. «Не забувайте про власну безпеку —
    • Сьогодні, 11:43
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    МВС України закликає водіїв дотримуватися дистанції заради безпеки

    На дорозі міжнародного значення М-03 Київ-Харків наразі обмежено рух великовагового вантажного транспорту. Про це повідомляєМіністерство внутрішніх справ України.

    Також додається, що зараз у напрямку міста Полтава на узбіччі перебувають 57 вантажівок. Рух автомобілів не ускладнений.

    «Не забувайте про власну безпеку — дотримуйтесь дистанції!», — додають у МВС.

    Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, у зв’язку з погіршенням погодних умов було обмежено в’їзд у столицю великовагового та великогабаритного транспорту у напрямку з Бориспільської траси.

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