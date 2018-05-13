На узбережжі під Маріуполем знайшли мертвих дельфінів

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Дельфін-азовка

Дельфін-азовка мешкає тільки в Азовському морі, цей підвид вимирає

На узбережжі Азовського моря біля села Рибальське під Маріуполем на Донеччині знайдені мертві дельфіни. Про це повідомляють «Новини Донбасу».

Ссавець дельфін-азовка мешкає тільки в Азовському морі. Зараз їх залишилося всього 1 тис особин. Цей вид знаходиться під захистом Бернської конвенції (список рослин і тварин, яким загрожує зникнення у світовому масштабі).

Мертві дельфіни на узбережжі

Як повідомлялося раніше, в околицях Маріуполя на початку травня виявлено велику кількість мертвих бакланів. Причина загибелі птахів невідома.

Нагадаємо, на берег в затоці Хамелін (Західна Австралія) викинулися 150 чорних дельфінів, з них вижили тільки 15 особин.