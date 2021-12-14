На Закарпатті працівників лісгоспу затримали на хабарі

Станом на 14 грудня обом чоловікам вручили підозру в отриманні неправомірної вигоди

Працівники лісового господарства за винагороду мали посприяти успішному складанню іспиту на отримання посвідчення мисливця трьом громадянам України. Про це розповіла Суспільному речниця обласної прокуратури Закарпаття Катерина Хижняк.

Речниця територіального управління ДБР у Львові Тетяна Муравель повідомила, що чоловіки були затримані 13 грудня під час отримання неправомірної вигоди в розмірі 600 доларів і 6 тисяч гривень.

«За даними слідства, спеціалісти вимагали хабар за успішне складання іспиту та отримання мисливського посвідчення. Вартість одного – 200 доларів та 2 тисячі гривень. Чоловіків затримали під час отримання винагороди за три таких посвідчення», – додала Тетяна Муравель.

Начальниця Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Вікторія Білоусова на сторінці у Facebook 13 грудня прокоментувала інцидент, і повідомила, що одним із затриманих є колишній керівник, якого звільнили минулого тижня у зв'язку з втратою довіри.

«Ніхто злочини прикривати не буде і Управління повною мірою співпрацюватиме із правоохоронними органами щодо виявлення та запобігання корупційних дій в лісовій сфері Сподіваюся на відповідні висновки працівників галузі», – наголосила начальниця.