СБУ ліквідувала масштабну мережу з виготовлення фальшивих covid-сертифікатів

Для реалізації схеми зловмисники залучили декількох керівників медзакладів та шість сімейних лікарів із різних регіонів країни

Викрито найбільшу за кількістю виготовлених covid-фальшивок мережу в Україні

Служба безпеки України викрила в Києві ще одну схему незаконного одержання свідоцтв про вакцинацію від Covid-19. За гроші ділки пропонували оформити відповідні медичні документи без фактичного проведення щеплень. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередніми даними, прибуток зловмисників становив понад 5 млн грн щомісяця. Наразі це найбільша за кількістю виготовлених covid-фальшивок мережа в Україні.

Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці. Для реалізації схеми вони залучили декількох керівників медзакладів та 6 сімейних лікарів із різних регіонів країни.

За різні суми грошей вони вносили дані «клієнтів» до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до «Дії».

Для передачі списків на оформлення фіктивних документів організатори оборудки залучали посередників. Крім того, через них підтримували зв'язок та передавали гроші.

За матеріалами СБУ, вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники кібердепартаменту СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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