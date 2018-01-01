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    Події в Україні

    На Закарпатті зійшла снігова лавина

    У результаті сходження лавини збитків не завдано
    З гори Плай (Закарпатська область) зійшла снігова лавина об’ємом 1100 кубічних метрів. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Так, було виявлено сходження мокрої лавини з гори Плай об’ємом 1100 кубічних метрів, висота відриву 1100 м над рівнем моря. Орієнтовна дата сходу 8 січня. Зазначається, що у результаті сходження лавини
    • Сьогодні, 10:03
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    У результаті сходження лавини збитків не завдано

    З гори Плай (Закарпатська область) зійшла снігова лавина об’ємом 1100 кубічних метрів.

    Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Так, було виявлено сходження мокрої лавини з гори Плай об’ємом 1100 кубічних метрів, висота відриву 1100 м над рівнем моря. Орієнтовна дата сходу 8 січня. Зазначається, що у результаті сходження лавини збитків не завдано.

    Нагадаємо, 11 січня в Україні практично без опадів, на півдні та заході до +6°.

     

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